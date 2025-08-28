Бывшая супруга Александра Цекало Виктория подала иск в столичный суд о взыскании алиментов на содержание двоих детей шоумена. Речь идет о 17-летней дочери Александре и 13-летнем сыне Михаиле. Об этом в четверг, 28 августа, сообщает Mash.

Отмечается, что в начале августа женщина уже пыталась добиться алиментов, однако суд отклонил заявление, предположительно, из-за того, что документы были поданы не по адресу.

Пара состояла в браке десять лет. После развода Виктория вернула девичью фамилию Галушка и позже продала особняк на Рублевке, оставленный бывшим мужем. Шоумен в 2019 году уехал в США, где живет с новой возлюбленной, художницей Дариной Эрвин, передает Telegram-канал.

Получение справедливых алиментов на ребенка — право, закрепленное законом. Однако у успешных бизнесменов доходы часто скрыты за сложной структурой компаний, офшорами, номинальными владельцами и минимальными «белыми» зарплатами. Адвокат Гюзель Пушкарева рассказала, как действовать в таких случаях, чтобы обеспечить должное содержание наследника.

Родитель, с которым живет ребенок, имеет право взыскать со второго родителя дополнительные расходы помимо основных алиментов. Об этом рассказала управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.