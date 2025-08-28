Известный продюсер рассказал о тайном любовнике Анны Нетребко

В 2015 году Анна Нетребко оформила отношения с тенором Юсифом Эйвазовым. Певец как родного принял сына артистки Тьяго, которого та родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Семейство было неразделимо в течение долгих лет: Нетребко и Эйвазов не только были супругами, но и коллегами, задействованными в одних и тех же спектаклях и постановках.

Однако в 2024 году стало известно, что Анна и Юсиф развелись. Причем пара поначалу предпочитала не афишировать это обстоятельство. О том, что супруги расстались, стали догадываться особо наблюдательные поклонники. Они заметили, что Нетребко вдруг перестала носить обручальное кольцо, с которым обычно не расставалась, а еще в свежих публикациях позировала без супруга. Лишь летом прошлого года артисты объявили о разводе.

Сейчас же стали ходить слухи о тайном любовнике Анны Нетребко. Поводом для разговоров стало то обстоятельство, что, по мнению фанатов, оперная дива в последнее время выглядит еще краше. Как считают особо наблюдательные поклонники, артистка похудела и буквально сияет. Вот интернет-пользователи и сделали вывод, что Нетребко светится из-за новой любви.

"Она ушла в творчество, в концерты, в гастроли, наслаждается сейчас собственной жизнью. А есть ли у нее новый возлюбленный? Я думаю, что, может быть, и есть. Но она его тщательно скрывает. Не могу этого исключать", - рассказал известный продюсер Сергей Дворцов.

Он также высказал мнение, что заработок Анны Нетребко, которая в основном проживает в Европе, увеличился. Причем доходы она получает не только в оперных залах, но и на частных мероприятиях.