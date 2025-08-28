После скандала с наркотиками перекупы взвинтили цены на билеты на концерт Гуфа

Перекупщики стали перепродавать билеты на прощальные выступления рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) в Екатеринбурге по сильно завышенным ценам. На это обратило внимание издание Ura.ru.

© Газета.ru

«В продаже билеты на танцпол и сидячие места: танцпол — стоимость 6000 рублей за билет, балкон — 6000 рублей за билет, амфитеатр — 7500 рублей за билет, партер — 8000 рублей за билет», — говорится в одном из объявлений.

Одно из самых дорогих предложений на местном сайте бесплатных объявлений — 200 тысяч рублей за четыре билета на концерт Гуфа.

Рэпер планирует выступить в Екатеринбурге 11 и 13 сентября, из-за ажиотажа билеты быстро закончились.

Недавно в Калининграде Гуф отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотических средств в крови перед концертом и был госпитализирован.

Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта и заверила, что он ответственно подходит к организации и проведению выступлений во всех городах.