Бразилия присоединилась к "Интервидению"

К странам, чьи представители примут участие в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025", присоединилась Бразилия. Таким образом, число стран-участниц увеличилось до 22.

© Российская Газета

Как сообщает официальный Telegram-канал мероприятия, южноамериканскую страну представит семейный дуэт - музыкант и композитор Лусиану Калазанс и певица Таис Надер.

Калазанс - обладатель ряда почётных премий, включая Latin Grammy Awards. Его супруга также удостаивалась важных наград.

Напомним, 12 сентября в Национальном центре "Россия" пройдёт жеребьёвка, которая определит порядок выступлений на "Интервидении".