Анна Семенович рассказала о борьбе за здоровье жениха
Певица Анна Семенович сейчас находится на музыкальном фестивале, куда она приехала полной сил и энергии. Как рассказала певица «МК», она сейчас уделяет особое внимание своему здоровью, а также переживает за здоровье жениха Дениса. В итоге Анне пришлось даже самостоятельно готовить завтрак из... страусиного яйца в стиле ЗОЖ.
Во время пребывания в Казани Анна Семенович пожарила вкусную и полезную шакшуку из страусиного яйца, а заодно рассказала о своих секретах стройности и борьбы с лишним весом. Певица не стала скрывать, что худеть ей помогает не только правильный сбалансированный рацион, но и медикаменты. После того как ей был поставлен диагноз инсулинорезистентность, врач-эндокринолог прописал ей отечественный аналог известного средства для похудения, благодаря которому Семенович удалось сбросить более 7 килограммов. Что интересно, во время своего завтрака Анна рассказала нам, что теперь решила взяться и за лишний вес своего жениха Дениса. После инцидента в Испании, когда пара застряла в маленьком лифте из-за перевеса, певица и ее жених твердо решили, что отныне худеть будут вместе.
«Сегодня я впервые приготовила шакшуку из страусиного яйца. Для меня стало открытием, что одно такое яйцо заменяет 30 обычных куриных. Как раз порция, которая подходит моему Денису (смеется). Но при этом яйцо страуса более диетическое, менее калорийное и богато полезными элементами. Все, что нужно для стройности. Мы теперь собираемся худеть вместе. После того как застряли в лифте, я отправлю своего мужчину к эндокринологу, он сдаст все анализы, и доктор подберет для него препарат для похудения и назначит протокол борьбы с лишним весом. Наша общая цель, чтобы Денис похудел к моему дню рождения в марте на 20 килограммов» — раскрыла Анна Семенович.