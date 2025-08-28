Анна Семенович рассказала о борьбе за здоровье жениха

Певица Анна Семенович сейчас находится на музыкальном фестивале, куда она приехала полной сил и энергии. Как рассказала певица «МК», она сейчас уделяет особое внимание своему здоровью, а также переживает за здоровье жениха Дениса. В итоге Анне пришлось даже самостоятельно готовить завтрак из... страусиного яйца в стиле ЗОЖ.

Во время пребывания в Казани Анна Семенович пожарила вкусную и полезную шакшуку из страусиного яйца, а заодно рассказала о своих секретах стройности и борьбы с лишним весом. Певица не стала скрывать, что худеть ей помогает не только правильный сбалансированный рацион, но и медикаменты. После того как ей был поставлен диагноз инсулинорезистентность, врач-эндокринолог прописал ей отечественный аналог известного средства для похудения, благодаря которому Семенович удалось сбросить более 7 килограммов. Что интересно, во время своего завтрака Анна рассказала нам, что теперь решила взяться и за лишний вес своего жениха Дениса. После инцидента в Испании, когда пара застряла в маленьком лифте из-за перевеса, певица и ее жених твердо решили, что отныне худеть будут вместе.