Неожиданно раскрыты причины отказа Орбакайте от выступлений в России

Кристина Орбакайте возлагает ответственность за отмену своих концертов в России и негативное отношение поклонников на свою мать Аллу Пугачёву. Исполнительница желает, но не решается вернуться на родину, опасаясь возможных проблем, которые могут возникнуть из-за общественной позиции, занятой её матерью и отчимом-иноагентом.

Как сообщает Mash, решение артистки избегать появлений в России напрямую связано с её близкими родственниками — на неё серьёзно повлияло поведение Примадонны и имеющего статус иноагента ее супруга. Во время своего визита в РФ в 2024 году певица столкнулась с мощной волной критики.

С того момента Кристина больше не давала концертов на родине, хотя предложения от организаторов продолжают поступать. Готовы предложить двойной гонорар, гарантировать полную анонимность и создать все необходимые условия, однако знаменитость отклоняет все приглашения.

Добавим, что в настоящее время Орбакайте проживает в Майами (США) и ограничивает свои выступления исключительно зарубе