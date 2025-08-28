Хирург Киркорова объяснил падение артиста на сцене

Состояние Филиппа Киркорова продолжает беспокоить его поклонников. Казалось бы, артист совсем недавно выкарабкался после истории с ожогом и восстановился, однако на днях он снова дал повод для волнения.

© Global look

Недавно король российской поп-сцены упал во время концерта. Причиной стала якобы плохо установленная декорация. Этой версии придерживается пластический хирург Киркорова Тимур Хайдаров.

«Декорацию не закрепили. На репетиции он три раза на нее поднимался, а именно в самый момент Х ассистент немножко подтолкнул ее, и она съехала», — сказал Хайдаров журналистам «Звездача».

Он подчеркнул, что Филипп Бедросович, несмотря на падение, продолжил петь.

«Он настоящий профессионал», — отметил хирург.

При этом Хайдаров не отрицает, что артист работает на износ и совсем себя не жалеет. «Ему бы отдохнуть, но у него другой стиль жизни», — поделился Тимур. По его словам, сцена и поклонники — это жизнь для Киркорова. Хирург также добавил, что Филипп Бедросович внимательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит чекапы, так что поводов для волнения и сплетен нет.