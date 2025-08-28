Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Алма-Ате отменили. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие в Казахстане должно было состояться 6 сентября на Центральном стадионе Алма-Аты. По информации городской дирекции спортивных сооружений, представители музыканта в необходимые сроки не предоставили нужные документы.

«Все вопросы, связанные с возвратом билетов, необходимо адресовать организаторам концерта и в места их приобретения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 60 человек будут вынуждены покинуть Польшу после скандала вокруг демонстрации красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте Макса Коржа.