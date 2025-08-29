Джордж Клуни прервал пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Актер Джордж Клуни экстренно прервал пресс-конференцию на Венецианском кинофестивале из-за болезни. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Сообщается, что незадолго до сессии актер хорошо себя чувствовал и общался с поклонниками и журналистами в Венеции.

Клуни почувствовал себя плохо на презентации фильма Ноа Баумбаха «Джей Келли». Актеру также пришлось пропустить ужин с коллегами.

Точная причина ухудшения здоровья актера неизвестна, однако, по данным журналистов, ситуация не критична.

— Звезды тоже могут заболеть... Джордж опустошен тем, что не может быть сегодня здесь, — заявил актер Адам Сэндлер в беседе с Daily Mail.

