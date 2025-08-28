Собчак снялась с сумкой по цене квартиры в Москве

Журналистка Ксения Собчак поделилась в личном блоге серией снимков в новом образе и похвасталась сумкой, стоимость которой составляет порядка 20 миллионов рублей.

© Страсти

Для фотосессии 43-летняя «блондинка в шоколаде» выбрала провокационный наряд, состоящий черного бюстгальтера с декоративными вырезами, жакета в тон и объемной лисьей шубы. Образ Собчак дополнила массивным чокером и темными очками в квадратной оправе.

Ксения также сделала яркий макияж с акцентом на губы. В тон к красной помаде она подобрала сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи за 256 тысяч долларов (более 20,5 миллиона рублей), сообщает NEWS.ru.

Пользователи Сети отметили, что за эти деньги можно купить квартиру в хорошем районе Москвы.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак не появилась на могиле отца в день его рождения. Вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова посетила Никольское кладбище в Санкт-Петербурге в одиночестве.