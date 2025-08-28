Общение с Пригожиным и отказ от переезда: как живет актер Кирилл Полухин

За свою карьеру актер Кирилл Полухин снялся в 160 картинах и не собирается останавливаться — новые проекты с его участием выйдут на экраны уже в ближайшее время. News.ru рассказал, что известно об артисте.

Актерская и личная жизнь

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Артист снимался во множестве российских проектов, в том числе в «Убойной силе», «Улице разбитых фонарей — 5», «Методе», «Шугалей», «Король и Шут», «Майор» и многих других.

Кирилл Полухин женат на актрисе Светлане Строговой — с ней он познакомился во время учебы в институте. У супругов есть сын Иннокентий, который учится рекламе и пиару в Академии народного хозяйства при президенте РФ.

«По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то», — заявлял Полухин.

По мнению актера, его сын сам вправе выбирать то, чем будет заниматься.

Дружба с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей» — его продюсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Лента основа на реальных событиях и рассказывает о похищении и последующем освобождении социологов из России в Ливии.

Полухин поддерживал творчество Пригожина. После выхода фильма «16-й», который называли «исповедью» бизнесмена, артист заявлял, что в России нужно снимать больше таких проектов, отмечая его патриотическую направленность.

Где сейчас актер?

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В 2025 году он снялся в лентах «Путешествие на солнце и обратно» и «Доктор Вера». В ближайшее время на экраны также выйдут новые картины с его участием — «Шеф-8», «Учитель года» и «Волчок».

Полухин и его супруга живут в Санкт-Петербурге. Артист отказывается от переезда в Москву, несмотря на многочисленные съемки в столице. По словам актера, он «коренной петербуржец» и его «все устраивает».