Зоолога и телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы материала отмечают, что врачи диагностировали у телеведущего воспаление поджелудочной и выписали спустя полторы недели лечения.

5 августа телеведущий был госпитализирован с подозрением на желудочное кровотечение, однако диагноз не подтвердился. У 88-летнего Николая Дрозова выявили пониженный уровень гемоглобина на фоне онкологического заболевания, осложненного кишечной язвой. После проведенной терапии его состояние улучшилось, и он вернулся домой, уточняется в публикации.

Дочери Николая Дроздова бросили отца, переставшего самостоятельно ходить

До этого появилась информация, что дочери Николая Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. После операции, которую Дроздову провели этим летом, телеведущий не может подняться с постели и ходить. Его супруга Татьяна рассказала, что боли мучают зоолога до сих пор.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов испытывает сильное чувство усталости, из-за чего не может вернуться к своей профессиональной деятельности. Согласно информации от близких, значительную часть своего времени он проводит в постели.