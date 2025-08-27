Киркоров выступил на сцене после падения с лестницы

Филипп Киркоров посетил премию VOICE Influencer Awards, проходившую в отеле The Carlton Moscow, рядом с Красной площадью. Известный певец победил в номинации «Отец хайпа» и исполнил перед гостями хит «Я эту жизнь тебе отдам». Видео опубликовал Telegram-канал «Хроники PEOPLETALK».

По данным портала, для певца выступление стало первым после падения с лестницы на международном фестивале «Новая волна» в Казани, при котором он предположительно получил растяжение.

Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заверила, что легкая травма ему не мешает, и он уже начал снова танцевать.

Журналисты заметили, что заявленным стилем вечеринки стал «Гламур 2007». По их данным, большинство гостей ему соответствовали.

Так, Киркоров выбрал пестрый костюм и белую рубашку, фигуристка Алина Загитова — красный кружевной бюстгальтер, черный топ и джинсовую мини-юбку.