Филипп Киркоров выступил на сцене после падения с лестницы

Певец Филипп Киркоров спел на сцене на премии после падения с лестницы. Об этом сообщает Peopletalk.

Филипп Киркоров посетил вечеринку Voice Influencer Awards 2025! в пестром костюме и белой рубашке. Певец победил в номинации «Отец хайпа» и исполнил перед гостями хит «Я эту жизнь тебе отдам». Для певца выступление стало первым после падения с лестницы в Казани. Инцидент произошел во время выступления на международном фестивале «Новая волна», где Киркоров является постоянным участником.

Напомним, видео инцидента опубликовал телеканал RT. На нем видно, как при попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться. Все это время он не переставал петь.

Певец мог получить при падении растяжение. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заверила, что это ему не мешает, и он уже начал снова танцевать.