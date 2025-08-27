Шнуров передал Бородину матерный ответ бойцов СВО

Певец Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», ответил критиковавшему его главе ФПБК Виталию Бородину. Об этом певец рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

Артист заявил, что лично знает многих бойцов СВО, и они «ничего не слышали» про Бородина, который выступает от их имени.

«Многих бойцов знаю, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. И не просили выступать от их имени и по их поручению. "Кто это? Мы его не знаем! Пусть идет на ****" — так и сказали», — заявил Шнуров.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддержать участников специальной военной операции (СВО).