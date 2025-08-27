Анну Asti заподозрили в проведении сатанинского ритуала
Певица Вика Цыганова высказалась об одном из концертных номеров коллеги Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Asti. Ее слова приводит портал «Абзац».
Поклонники артистки обратили внимание на странный дизайн сцены и сценический образ Asti на одном из недавних выступлений: изображения с большими рогами, костюмы кровавого цвета и огромное количество крестов. Цыганова заявила, что использование подобных деталей может указывать на связь артистки с темными силами.
«Это все похоже на ритуал. Я не знакома с ее творчеством, только слышала от нее фальшивые ноты. Если она выбрала служение дьяволу, то не только за себя будет отвечать, но и за тех, кого соблазняет, это обернется большими слезами», – сообщила Виктория.
Asti уже подозревали в сатанизме из-за татуировки с перевернутым крестом на груди.
Ранее стало известно, что Asti была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).