Астролог предрекла Чеховой кризис в отношениях с будущим мужем

Астролог Юлия Гикис в преддверии свадьбы телеведущей Анфисы Чеховой предрекла ей кризис в отношениях с будущим мужем — продюсером Александром Злотопольским. Прогноз эксперта приводит «Комсомольская правда».

Ранее стало известно о помолвке Чеховой и Злотопольского. У себя в соцсетях телеведущая призналась, что впервые за 47 лет почувствовала себя по-настоящему любимой.

Гикис указала, что в 2024 году энергия Чеховой была сосредоточена в сфере дома, семьи и быта, что и погрузило ее в новые, серьезные отношения, которые она сама захотела развивать. При этом астролог добавила, что, будучи в прошлом воплощении одиночкой, телеведущей может быть сложно строить отношения, ведь она привыкла быть самостоятельной.

«Сейчас ее задача — вступить в отношения и научиться слушать своего партнера и выстраивать именно партнерские отношения. Текущий цикл, который длится до конца 2025 года, поможет ей прийти именно к таким отношениям — тем, в которых она будет чувствовать себя счастливой, реализованной и испытывать по-настоящему глубокие и сильные чувства», — добавила она.

Однако, по словам Гикис, в следующем году любовная сфера Чеховой может оказаться в кризисе. Речь идет о возможных недопониманиях с партнером, сложностях в выражении чувств и рутине, которая притупляет страсть.