Долина вступилась за ушедшего к Дибровой Товстика

Певица Лариса Долина вступилась за 50-летнего миллиардера Романа Товстика, который ушел от своей жены к Полине Дибровой — супруге ведущего Дмитрия Диброва. О звонке от певицы на программе «Малахов» рассказала адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон, передает «Комсомольская правда».

В эфире передачи супруга миллиардера призналась, что муж изменял ей и раньше, но из семьи до сих пор не уходил, предпочитая выполнять все капризы жены. Об интрижке с Дибровой Елена узнала, когда поехала встречать Романа в аэропорт, где и застала пару. При этом стало известно, что бывшие подруги уже семь лет не общаются, причина не раскрывается. Подруга и сестра Товстик считают, что Диброва всегда завидовала Елене.

По словам Гордон, вместе с брачным договором миллиардер хотел забрать и детей. При этом трое из них, как утверждает Товстик, уже переехали с ним. Гордон убеждена, что отец настраивает детей против жены.

Адвокат призналась, что ей постоянно приходится иметь дело с разными людьми, которые пытаются заступиться за миллиардера, говоря, что в разводе виноват не он, а его супруга.