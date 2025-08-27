Певица Виктория Цыганова в беседе с изданием «Абзац» заподозрила Анну Asti в сатанизме (Международное движения сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

По данным издания, на одном из последних концертов площадка Asti была украшена изображением певицы в красном платье с большими рогами. Образ дополнили украшения в виде крестов. Цыганова заявила, что это похоже на ритуал.

«Святые отцы говорили: «Кому ты служишь, тот тебе и заплатит». Это бы стоило учесть и Анне Асти. Я не знакома с ее творчеством, пару раз только слышала от нее фальшивые ноты. Могу сказать, что каждый выбирает свою дорожку сам. Если она выбрала служение дьяволу, то не только за себя будет отвечать, но и за тех, кого соблазняет», — заявила певица.

Как считает Цыганова, Asti поплатится большими слезами, если действительно служит сатане.

24 августа Цыганова возмутилась организацией музыкального конкурса «Новая волна-2025». Она считает, что из конкурса молодых артистов устроили «голубой шабаш». Ее возмутило появление Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ани Лорак и Александра Реввы на мероприятии.