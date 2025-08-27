Бородина назвала страну, где воняет хуже Нью-Йорка

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может подтвердить слухи о вони в Нью-Йорке.

Бородина заявила, что ей ничем не воняет, несмотря на утверждения некоторых людей.

«Воняет в Таиланде. Хотя я его обожаю и люблю, но там реально воняет. Здесь не знаю. Может, тут воняет, когда жара сильная», — поделилась блогерша.

По словам Бородиной, в Нью-Йорке также много зелени, несмотря на статус «каменных джунглей».

Бородина также путешествовала с дочерьми в США в мае 2024-го. Тогда она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. Блогерша отметила, что ее младшая дочь Теона впервые увидела своих двоюродных сестер и тетю и смогла их обнять. Телеведущая планировала поездку полгода.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.