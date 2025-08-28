Волочкова оскорбила заявившего об ее алкогольной деградации нарколога

Балерина Анастасия Волочкова ответила на высказывания нарколога Василия Шурова, указавшего на алкогольную деградацию артистки. Ее цитирует «Абзац».

Танцовщица обвинила Шурова в попытке пиара на ее имени и заявила, что у нее нет проблем с алкоголем. Артистка подчеркнула, что занята подготовкой к выступлениям и не хочет «комментировать дно».

«Я думаю, что он просто конченый. Не знаю, как это назвать. Не знаю, кто это такой», — пояснила Волочкова.

Балерина добавила, что Шурова не касаются ее отношения с алкоголем.

«Никто не знает этого чмошника, а я своими годами труда зарабатывала», — подытожила она.

Ранее Шуров назвал алкогольную зависимость Волочковой запущенной. Врач подчеркнул, что артистка не хочет лечиться, несмотря на очевидную проблему и свойственные ей провалы в памяти.