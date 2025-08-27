Названа стоимость помолвочного кольца Чеховой

Актрисе и телеведущей Анфисе Чеховой сделали предложение кольцом стоимостью больше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, цена украшения, которое подарил Александр Златопольский Чеховой, начинается от 711 тысяч рублей.

Чехова сообщила о помолвке 26 августа. Она рассказала, что возлюбленный, продюсер Александр Златопольский, сделал ей предложение в Париже. Знаменитость согласилась. Телеведущая заявила, что никто ее так не любил, как Златопольский.

По словам Чеховой, с возлюбленным нет драмы. Пара может обо всем договориться.

«Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы», — рассказала актриса.

Златопольский рассекретил роман с Чеховой в мае 2025-го. Пара с 2024 года периодически выходила вместе в свет, однако они отказывались комментировать личную жизнь и опровергали слухи об отношениях.

24 августа Златопольский сделал Чеховой неожиданный сюрприз. Он тайно отвез ее во Францию отдыхать. Артистка узнала, куда прибыла, только во время приземления.