Данко ответил на недовольство по поводу приезда Валерия Леонтьева в Казань

Певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказался по поводу недовольства из-за приезда живущего в Майами Валерия Леонтьева в Казань.

Как заметил певец, Леонтьев «не собака, чтобы на цепи сидеть в будке». Артист привел пример, что Виктория Боня «вещает» из Монако, и ничего, тогда как до Леонтьева сразу «докопались».

«Подумаешь, съездил человек в Америку. Это же не запрещено у нас?», — задался вопросом собеседник издания.

Данко поинтересовался, если бы Леонтьев жил «в деревушке за забором», стал бы он сразу нужен народу. Артист подчеркнул, что его коллега по цеху — русский человек, он живет в климате, который ему нравится, и это его проблема. При этом певец указал, что Леонтьев приезжает в Россию и общается с поклонниками.

Собеседник издания считает, что нет никакой разницы, где артист живет. Он также задался вопросом, неужели Леонтьеву надо жить, например, в Бутово, в девятиэтажке. Как заметил Данко, певец ни о ком плохо не отзывается, но все равно люди найдут, к чему пристать.