Появились подробности о здоровье Дроздова, перенесшего тяжелую операцию

Художник, друг Николая Дроздова Константин Мирошник рассказал, что телеведущий хорошо себя чувствует и рассказывает анекдоты о Штирлице. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщили, что 88-летний телеведущий перенес операцию на суставе и ему трудно ходить. В беседе с NEWS.ru Мирошник заявил, что Дроздов «нормально себя чувствует, готовится к работе, лекциям».

«Не волнуйтесь, все хорошо. Бодренький, веселый. Рассказывает анекдоты о Штирлице. Все идет своим путем», - подчеркнул друг телеведущего.

В начале 2023 года Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер. Телеведущий поскользнулся возле подъезда. Сообщалось, что за несколько месяцев ему удалось полностью восстановиться.