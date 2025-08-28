Любовник Дибровой изменил ей с Катей Гордон

Бизнесмен и любовник Полины Дибровой Роман Товстик вновь оказался в центре громкого скандала. Как пишет «СтарХит», Товстик изменил Дибровой с юристкой Катей Гордон.

Как сообщили источники, близкие к окружению семьи, измена случилась на днях.

Гордон - адвокат экс-супруги Товстика Елены. Она долгое время контактировала с Романом по вопросам бракоразводного процесса, причем Гордон яро защищала свою клиентку и обвиняла Товстика во лжи. Но это не помешало их общению перейти в интимную плоскость.

Отмечается, что о случившемся Полина Диброва уже знает. Также предполагается, что близость могла произойти после участия обеих сторон в съемках шоу Андрея Малахова.

Пережившая измену жена Товстика пошла ва-банк

Ранее Товстик выражал восхищение тем, что Полина смогла расстаться со своим мужем Дмитрием Дибровым без громких скандалов.