Пережившая измену жена Товстика пошла ва-банк

После появления в Сети информации об изменах жены Дмитрия Диброва с 50-летним миллиардером Романом Товстиком, все внимание публики было обращено на семью мужчины. Многодетный отец и успешный бизнесмен решил развестись с женой. Чтобы отстоять детей и свое честное имя, Елена раскрыла тайны последних лет семейной жизни.

О романтической связи Полины Дибровой и Романа Товстика стало известно в июле 2025 года. Бизнесмен подал на развод после 20 лет брака, а модель перестала выходить в свет с мужем. Казалось бы: как между собой могут быть связаны два этих события? Но после переезда Полины в снятый Романом дом все встало на свои места.

Сами любовники ситуацию не комментируют. Полина продолжает жить красивой жизнью, хвастаться путешествиями и фигурой, сделанной за счёт мужа-телеведущего. Роман же общается с адвокатами и намерен забрать себе шестерых общих детей.

Первой пролить свет на ситуацию решилась именно Елена Товстик. Женщина сначала написала в соцсетях, что не ожидала от мужа и лучшей подруги такого предательства. Она надеялась, что супруг одумается и мирно расстанется с ней. Но это не помогло: Роман продолжил давить на жену.

Тогда Товстик обратилась на телевидение. Недавно Елена выступила с шокирующим заявлением.

Все ради детей

В эфире программы «Малахов» женщина рассказала: она уже смирилась с предстоящим разводом и разделом имущества. Однако детей будет отстаивать до победного.

Единственное, о чем мечтает многодетная мама: чтобы наследники остались жить с ней, видясь с отцом в любое комфортное время.

Товстик не стала скрывать: новость об измене мужа стала для неё большой неожиданностью. На протяжении двух десятилетий они жили в мире и согласии, вместе воспитывали детей. Узнав о случившемся, Елена предлагала Роману сохранить семью, пойти на консультацию к психологу или просто взять паузу для принятия решения.

Женщина и сейчас готова простить мужа, поскольку любит.

Надо обнулиться

Все действия Романа Елена назвала проделками Полины Дибровой. Накануне дня рождения модель попросила возлюбленного как можно скорее расстаться с женой и прийти к ней свободным. В противном случае Полина была готова уйти к другому мужчине, который был у нее «запасным».

«Как муж мне сказал, она (речь о Полине) ему передала, что если не ты, то у меня есть другой олигарх, что все равно уйду от Димы (речь о Диброве), у меня есть еще один поклонник, к которому буду уходить», — отметила Елена.

После этого разговора, заявила женщина, муж стал проявлять к ней жестокость и пообещал «уничтожить». Например, пока Елена была за границей, её аккаунт в соцсетях взломали. Неизвестные от ее имени начали постить странные записи, выставляя ее неуравновешенной и сумасшедшей.

Также муж начал угрожать многодетной матери, что оставит ее без денег и замучает судами.

Имущество и бизнес

Как отметила Елена, у них с Романом есть недвижимость не только в России, но и на Кипре и в Дубае. Однако на все это она не претендует, как и на бизнес мужа.

Единственное, о чем просит женщина: чтобы муж сохранил уровень жизни ее и детей. Сейчас Елена находится в декретном отпуске, а их младшему ребенку всего годик. Более того, Роман настроил троих старших детей против матери и лишил ее возможности общаться с ними.

«Какое-то время мне было тяжело, но сейчас все в порядке. Роман настроил трех детей против матери, чтобы не платить алименты. Я хочу, чтобы все дети жили со мной. Если он захочет к нам вернуться, если он что-то осознает - мы не против. Я буду грызть сухарик, но детей не отдам», — заявила в телешоу женщина.

О разлучнице

Высказалась Елена и о бывшей подруге Полине Дибровой. По ее словам, весной 2025 года супруг захотел отправиться на Алтай. Там в лагере был их сын, и Роман заявил, что увидится там с наследником.

Однако позже мальчик признался: на территории лагеря можно было снять отдельным дом, а жил там папа с хозяйкой — Полиной Дибровой.

Домой в Москву Роман прилетел с сыном и любовницей. К удивлению Елены, подруга даже не поздоровалась с ней в воздушной гавани и просто прошла мимо.

Вечером бизнесмен вызвал жену на разговор. Он сообщил о намерении развестись и признался: Полина Диброва его давно любит, а он не смог отвергнуть ее чувства.

Оказалось, отношения Товстика и Дибровой длятся почти восемь лет. Но даже это не испугало Елену. Женщина попросила мужа не рушить семью, но тот был непреклонен. Роман Товстик уже настроился на развод и ждал подходящего момента.

Он начал посещать различные ретриты и стал часто говорить жене, что не ощущает абсолютного счастья. А с детьми его не достичь. Слова повергли многодетную мать в шок, но их она списывала на усталость мужа из-за большого объёма забот и работы.

Чтобы супруга не имела к нему претензий после развода, Роман предложил ей 10 миллионов рублей.

Но Елена настроена решительно. Женщина заявила, что все, что ей необходимо: жить вместе с детьми и получить возможность спокойно выйти на работу, чтобы самостоятельно обеспечивать себя и детей.