19-летняя невеста Лепса вышла в свет в образе стоимостью более 670 тысяч рублей

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба появилась на публике в образе стоимостью более 670 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

19-летняя Аврора Киба сопровождала Григория Лепса на закрытии «Новой Волны» в Казани. На красной дорожке девушка появилась в бело-черном костюме с юбкой A.W.A.K.E. MODE за 91 тысячу рублей, который дополнила красной сумкой Alaia за 250 тысяч рублей и массивным серебристым браслетом Tiffani & Co. за 330 тысяч рублей. Возлюбленной Лепса собрали волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красной помадой.

Григорий Лепс впервые появился на публике с возлюбленной на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил ее женой.

До этого певец на «Новой волне» ответил на слухи о тайной свадьбе. Народный артист России заявил, что торжество пока не состоялось.