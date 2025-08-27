«Обида душит»: Волочкова призналась, что не может простить свою мать

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее до сих пор сохраняются очень сложные отношения с матерью, которую она не может простить за зависть и испорченные отношения с мужчинами. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка заявила, что полностью обеспечила мать финансово, но общаться родственницы так и не начали.

По словам Волочковой, она всю жизнь старалась сделать родителей счастливыми и дать им все, чтобы они ни в чем не нуждались. Она заявила, что сделала столько добра своей матери, что той нечем ей ответить «в равнозначном размере».

«По сей день мама живет в квартире, которую я ей подарила, она ни дня ни в чем не нуждалась. Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня», — сообщила балерина, отметив, что до сих пор продолжает содержать родителей.

По ее словам, мать сделала все, чтобы разрушить отношения дочери с ее мужчинами. Эти действия Волочкова объяснила завистью и назвала предательством, подчеркнув, что ее до сих пор душит обида, из-за которой она не может с ней общаться. При этом балерина тепло отзывается о своем отце, который сейчас тяжело болеет.

«Мне сложно об этом говорить, но я очень его люблю, и мне сложно видеть его в таком состоянии», — добавила Волочкова.

Она также призналась, что отношения со своей дочерью Ариадной у нее также сложились непростые.

