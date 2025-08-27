Ани Лорак вышла в свет в «голых» брюках

Певица Ани Лорак продемонстрировала фигуру в «голых» брюках. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ани Лорак стала гостьей «Новой волны», которая прошла в Казани. 46-летняя певица вышла на красную дорожку в черном жакете, брюках из прозрачного кружева и обуви на каблуках. Поп-исполнительница позировала перед фотографами с уложенными волосами и вечерним макияжем. Знаменитость держала в руке букет белых роз.

© Соцсети

В июле Ани Лорак показала снимки, сделанные во время отдыха с мужем Исааком Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. На одном из кадров певица предстала в шоколадном топе и голубых джинсовых шортах. Исполнительница также надела браслет и кольцо. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами.

В марте Ани Лорак опубликовала фото со своей свадьбы с Исааком Виджраку. Артистка показала в личном блоге кадр, который стал обложкой нового выпуска журнала «Ok!». Певица позировала в белом платье с открытыми плечами, а ее супруг — в пиджаке без рубашки.