«Плешь уже не спрятать»: парикмахер Волочковой поделился фото облысения балерины

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания после похода в парикмахерскую: ее стилист опубликовала фотографии, на которых можно увидеть проплешины на затылке артистки.

В своем блоге Волочкова написала, что сходила на процедуру к профессионалу, который «спас» ее шевелюру. По словам балерины, надежды сохранить волосы практически не оставалось, однако танцовщица осталась довольна результатом.

Тем не менее, поклонники балерины не остались в восторге от результата.

— Алопеция? Плешь уже не спрятать, там лечиться надо, — написали обеспокоившиеся подписчики.

К облысению, как оказалось, могут привести плоды научного прогресса: к примеру, в марте блогер Дезире Родригес сообщила, что лишилась волос после похудения с препаратом «Оземпик».

