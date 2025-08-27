«Никто не верит»: Сафронов рассказал о скандале из-за которого покинул «Битву экстрасенсов»

Иллюзионист Сергей Сафронов, который был ведущим «Битвы экстрасенсов» в течение 13 лет, рассказал о скандале, из-за которого он покинул шоу. Как сообщает Starhit, артист заявил, что его ложно обвинили в попытке выпросить взятку.

Напомним, что Сафронов вел передачу с первого сезона. Он выступал в роли скептика и постоянно оспаривал наличие у участников сверхспособностей. Однако вскоре стало ясно, что «Битва экстрасенсов» — масштабное шоу с прописанным сценарием.

«Я не верю в экстрасенсов, и никто не верит. Все экстрасенсы, принимающие участие в "Битве", проходят обучение, осваивают актерское мастерство, работают над образами. Ни для кого не секрет, что есть сценарий, имеются элементы постановки», — сказал ведущий.

В 2020 году участница Алина Вердиш заявила, что Сафронов предлагал ей помощь в продвижении и брал взятки у медиумов. По словам экстрасенса, иллюзионист получил от нее деньги, но не выполнил всех договоренностей. Девушка подала в суд на артиста, а продюсеры решили избавиться от Сафронова.

По словам самого ведущего, дела обстояли иначе. Он действительно помогал Вердиш, но исключительно в рамках правил. Когда девушка пошла на крайние меры и попросила Сафронова превысить полномочия, он наотрез отказался.

«Достался мне такой персонаж, который захотел участвовать в "Битве". Я обучал ее — учил правильно вести себя в кадре, держаться, работать над образом. Когда же я отказался помочь ей пройти кастинг, она расстроилась, обиделась, разозлилась и решила отомстить. Стала писать ролики, в которых лила на меня негатив, подала на меня в суд. А потом все суды она проиграла и осталась у разбитого корыта», — заявил Сергей.

В 2021 году суд признал невиновность актера. Возвращаться в «Битву экстрасенсов» он не хотел, поскольку давно планировал покинуть проект.