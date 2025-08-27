Вера Брежнева вышла на публику в в топе с глубоким декольте и вырезами

Певица Вера Брежнева вышла на публику в откровенном топе. Поп-исполнительница опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева позировала в черном топе с декольте и вырезами, который сочетала с кожаными брюками-клеш и туфлями на каблуках с аппликацией в виде цветка. Певица дополнила образ серьгами, кольцом и сумкой. Поп-исполнительница предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Соцсети

Несколько недель назад Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где была запечатлена в костюме, который был украшен стразами и пайетками и переливался при солнечном свете. Певица также надела полупрозрачные туфли на черных каблуках. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость танцевала в зале.

Позже Вера Брежнева показала фигуру в черных велосипедках и белом укороченном топе с длинными рукавами. Волосы поп-исполнительница собрала в хвост. Она также отказалась от макияжа. Снимок был сделан во время занятий пилатесом.