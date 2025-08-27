Олег Газманов рассказал, какая есть традиция у него с женой

Певец Олег Газманов поделился личной традицией, которое есть в его семье. В беседе с Super он рассказал, что он и супруга давно отказались от привычных материальных презентов. Вместо вещей супруги дарят друг другу воспоминания — путешествия.

«Знаете, мы ездим обычно в путешествия», — рассказал артист.

По его словам, именно такие поездки становятся самыми ценными подарками, ведь они остаются в памяти гораздо дольше, чем любая вещь.

Недавний день рождения жены Олега Марина отметила необычно — вместе они отправились в Китай. По словам певца, инициатором подобных сюрпризов чаще всего становится именно жена. Он отметил, что именно у нее лучше всего получается дарить подарки.

Несмотря на насыщенный график и постоянные гастроли, певец старается находить моменты для путешествий с супругой. Он признаётся, что именно такие поездки помогают ценить совместное время вдвойне, ведь его у них не так много.