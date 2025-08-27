Обнаженные фото, конфликт в самолете и алкоголизм: скандалы Волочковой

Недавно экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась свежими снимками из своей бани — на них она предстала в обнаженном виде. News.ru рассказал, что известно о снимках и в какие скандалы попадала артистка в последнее время.

Голые снимки из бани

У бывшей примы на территории особняка есть баня, построенная по индивидуальному проекту. Балерина регулярно делится кадрами из парной. Накануне в социальных сетях распространился новый снимок Волочковой из бани — на нем танцовщица позирует голой на деревянной скамье, прикрываясь лишь банным веником.

«Лучший вариант отмыться от завистников и негатива — моя любимая домашняя русская баня на дровах… Чувство самоиронии мне присуще», — подписала снимок Волочкова.

Еще на нескольких снимках балерина заснялась с широким веером, который закрывает ее тело.

Последние скандалы

В августе Волочкова попала в скандал в самолете. Во время перелета из Санкт-Петербурга в Москву она закинула ноги на спинку впереди стоящего кресла, чем вызвала возмущение у остальных пассажиров.

«Если бы мне купили место на втором ряду или на третьем, то я бы свои ноги священные, которые являются божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой был бы счастлив, что мои ноги висят над его головой», — заявила артистка позднее.

Другой скандал произошел из-за пикника в честь заключения брака ее дочери Ариадны. Девушка организовала мероприятие в Москве и позвала туда бабушку, но не пригласила туда мать. Балерина раскритиковала родных, заявив, что устроила в апреле для дочери венчание, по сравнению с которым праздник в столице был «сабантуем».

«Я дорожу светом своим души, а мне не могут простить успех. Но я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди», — заявила Волочкова.

В августе балерина побывала в Сочи и назвала его ужасным городом. По словам Волочковой, она посетила курорт впервые с 2009 года, однако он так и не изменился.

«Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Волочкова.

Позже она оправдалась за свои слова, заявив, что в свою поездку ей на самом деле не удалось посмотреть Сочи, поскольку она прилетала туда на выступление по приглашению.

Обвинения в алкоголизме

Недавно Волочкова в очередной раз ответила на обвинения в алкоголизме. Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. При этом танцовщица напомнила, что в России многие пьют, но при этом не считают себя алкоголиками — она же выбирает не «какую-то самогонку», а «бокал дорого просекко.