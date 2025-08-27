Дочери Николая Дроздова бросили отца, переставшего самостоятельно ходить

Дочери телеведущего и зоолога Николай Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. Об этом в среду, 27 августа, пишет Telegram-канал Mash.

Авторы материала отмечают, что у дочерей якобы нет времени на больного отца, который перестал сниматься на телевидении и теперь живет на пенсию.

Сообщается, что после операции, которую Дроздову провели этим летом, телеведущий не может подняться с постели и ходить. Его супруга Татьяна рассказала, что боли мучают зоолога до сих пор.

Дроздова добавила, что они живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей. Дети им не помогают, а взрослые дочки не навещают отца из-за занятости, говорится в публикации.

18 апреля в СМИ появилась информация о том, что из-за прогрессирующего заболевания скелета Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров — по словам журналистов, теперь его рост составляет 170 сантиметров.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов испытывает сильное чувство усталости, из-за чего не может вернуться к своей профессиональной деятельности. Согласно информации от близких, значительную часть своего времени он проводит в постели.