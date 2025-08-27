Неожиданно раскрыта сложная ситуация в семье Николая Дроздова

Известный телеведущий Николай Дроздов оказался в сложном положении после операции на суставе, проведённой этим летом. По словам его супруги, легенда отечественного ТВ практически перестал ходить и большую часть времени проводит в постели, продолжая испытывать сильные боли.

Как рассказала жена Дроздова Mash, на съёмки его давно не приглашают, и теперь семья живёт только на пенсию, которая вместе с надбавками составляет около 40 тысяч рублей. Дополнительных источников дохода у них нет. При этом супруги справляются с трудностями вдвоём, без помощи детей.

У Николая Николаевича две взрослые дочери, однако, по словам его жены, они отца не навещают. Кто-то постоянно в разъездах, кто-то занят делами, и времени на заботу о больном отце у них нет.

Ранее сообщалось, что из-за хронического заболевания скелета рост Николая Дроздова уменьшился на 10 сантиметров: если раньше он был 180 см, то теперь — около 170.

