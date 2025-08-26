Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на ее слова о фальшивом браке

Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на её слова о фальшивом браке
Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съёмках одного из клипов певицы и поженились через шесть лет. Мужчина был одним из немногих, кто с пониманием относился к эмоциональности певицы и ни разу не сказал о ней ничего плохого. Однако Бритни недавно заявила, что этот союз стал для неё одним из самых тяжёлых периодов жизни — эти слова поп-дивы расстроили Асгари.
По словам певицы, в то время она не могла видеться со своими сыновьями от Кевина Федерлайна, а отношения с Асгари назвала «фальшивым отвлечением». Фитнес-тренер не согласился с её оценкой. В интервью People он подчеркнул, что воспринимает их брак совершенно иначе.
«Наш брак был для меня самым настоящим. Да, возможно, он был коротким, но мы были вместе семь лет. Я был искренне влюблён в Бритни, всегда буду любить её и всегда желал ей всего самого наилучшего», — отметил Асгари.