Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на ее слова о фальшивом браке

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съёмках одного из клипов певицы и поженились через шесть лет. Мужчина был одним из немногих, кто с пониманием относился к эмоциональности певицы и ни разу не сказал о ней ничего плохого. Однако Бритни недавно заявила, что этот союз стал для неё одним из самых тяжёлых периодов жизни — эти слова поп-дивы расстроили Асгари.

© Super.ru

По словам певицы, в то время она не могла видеться со своими сыновьями от Кевина Федерлайна, а отношения с Асгари назвала «фальшивым отвлечением». Фитнес-тренер не согласился с её оценкой. В интервью People он подчеркнул, что воспринимает их брак совершенно иначе.