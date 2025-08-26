Беременная Муцениеце впервые вышла на связь после свадьбы с Дрангой

Актриса Агата Муцениеце во вторник, 26 августа, впервые вышла на связь с поклонниками в качестве жены аккордеониста Петра Дранги. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Свадьба состоялась в одном из столичных элитных ресторанов, куда были приглашены только самые близкие люди звезд.

По словам гостей мероприятия, молодожены настоятельно попросили гостей не размещать в соцсетях никаких видео и фотографий с торжества.

По данным газеты, обручальные кольца Агаты и Петра к алтарю нес Тимофей — сын Муцениеце и актера Павла Прилучного, который около месяца назад вернулся жить к маме.

Сегодня утром артистка опубликовала ролик на своей странице в соцсетях, в котором показала подписчикам кольцо на руке и шикарный вид, открывающийся с крыши гостиницы, в которой она провела первую брачную ночь.

«Первое утро в качестве жены», — отметила Агата.

Журналисты пояснили, что актриса пока не рассказывает о том, где и как планирует проводить медовый месяц и собирается ли проводить его вообще на фоне того, что в в середине осени она должна родить третьего ребенка.