Американская певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ваши учительница английского языка и учитель физкультуры женятся», — говорится в подписи к публикации.

При этом в июне фанаты Свифт активно распространяли слухи о том, что та уже якобы тайно вышла замуж за Келси.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые появились в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.

В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.

Пресса писала, что Свифт якобы планировала обручиться с бойфрендом-футболистом летом 2024 года, однако прогноз не сбылся.