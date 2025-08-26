Алиса Вокс рассказала, какой подарок купила отцу после избавления от долгов

Певица Алиса Вокс, бывшая солистка популярной группы «Ленинград», рассказала, что смогла оплатить долги и сделать отцу щедрый подарок — двухэтажный таунхаус недалеко от Финского залива. Об этом пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

© Соцсети

Артистка уточнила, что площадь каменного дома составляет 92 кв. м, стоимость — 11 млн рублей. По ее мнению, невысокая стоимость обусловлена тем, что к дому прилегает небольшой участок земли — 1,5 сотки.

«Могла ли я об этом мечтать в 2020 году, когда у меня не было ничего, кроме долга в 2 млн рублей? Спасибо всем, кто в меня верит и идет рука об руку со мной», — заметила Алиса.

По ее словам, отцу не требуется большой участок — ему нужно поставить только гараж для мотоциклов, организовать парковочное место для машины.

Алиса отметила, что свой большой деревянный дом под Петербургом она собирается продать, после того, как «доведет его до ума».

«Самое забавное, что как только я его достроила, только вбили последний гвоздь, я даже шторки не успела повесить, как я переехала в Москву», — уточнила исполнительница.

Напомним, что Алиса Вокс в составе группы «Ленинград» исполнила такие песни, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат». В 2016 году она покинула группу.