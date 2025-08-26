Жена Товстика: муж признал, что Диброва любит его уже 8 лет

Елена Товстик раскрыла в беседе с журналистами, что ее супруг, миллиардер Роман Товстик, уже много лет встречается с Полиной Дибровой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, измена мужа стала неожиданностью для Елены. Она думала, что связь супруга с Дибровой — временная, что можно спасти брак, предлагала Роману взять время на раздумья, сходить к психологу.

Вместе с тем, бизнесмен не желал возвращаться, требовал от супруги, матери его шести детей, как можно скорее подписать документы о разводе. Он хотел «подарить» их на день рождения Полине Дибровой.

«Развод кроме Полины никому не нужен. Я могла еще два месяца с ним вести переговоры, но Полина топнула ногой и захотела — у нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам», — цитирует газета Елену Товстик.

Многодетная мать заметила, что муж долгое время скрывал от нее информацию о существовании любовницы.

Елена Товстик пожаловалась, что муж после скандала увёз даже детские вещи

«Сначала говорил мне — хочу развестись, хочу пожить отдельно. Я его прижала. В итоге признался, что это Полина, что она его любит, что она уже восемь лет любит. Что у них отношения достаточно давно», — пояснила Елена.

Ранее юрист Екатерина Гордон сообщила, что Елена Товстик узнала об измене супруга в аэропорту, где встречала его после поездки на Алтай.