Елена Товстик призналась, что Полина Диброва была не единственной любовницей ее мужа

Скандал вокруг семей Товстик и Дибровы продолжает набирать обороты. Накануне обманутая жена Романа Товстика, Елена, дала больше интервью Андрею Малахову. Мать шестерых детей разоткровенничалась о браке с бизнесменом, который, как выяснилось, оказался неисправимым изменщиком. По словам Елены, у Романа «была полная свобода» действий. Товстик могла «закрыть глаза» на какие-то грехи супруга, кроме предательства и ухода из семьи. «Когда я родила Анечку и была кормящей мамочкой, в этот момент он нашел себе женщину», — поделилась обманутая супруга. Любовница сама связалась с Еленой и выдала Романа «с потрохами». «Она сказала, что „я живу с твоим мужем на Рублевке“, что он ей подарил такое же кольцо, как мне за рождение дочери», — рассказала Товстик. Эта новость повергла Елену в шок. У женщины случился приступ истерии, и Роману даже пришлось вызывать скорую помощь. Но, несмотря на предательство, Товстик в итоге простила неверного мужа. Об интрижке Романа с Полиной Дибровой узнала тогда, когда любовники отправились вместе на Алтай на ретрит. Интуиция подсказала Елене, что что-то здесь нечисто, и отправилась в аэропорт. «Он вызвал себе две машины, а маленькую дочь отправил на такси. Для них было неожиданно, что я приехала в аэропорт, что я их встречала, и они вдвоем выходят такие», — поведала Товстик.