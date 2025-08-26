Леонтьев в Казани снял самый большой и самый дорогой номер в отеле

Народный артист России Валерий Леонтьев поселился в самом дорогом и просторном номере отеля Mirage в Казани, куда приехал, чтобы спеть в рамках музыкального фестиваля «Новая волна». Об этом сообщило издание «Абзац».

По данным журналистов, певец прибыл в город еще полторы недели назад для репетиций. Он заплатил за проживание в гостинице порядка 1,1 миллиона рублей. При этом в стоимость входил только завтрак, следует из публикации.

Леонтьев после прилета в Россию из США заявил, что цена его возвращения велика. Он добавил, что был счастлив приехать в Казань на выступление и поблагодарил продюсера Игоря Крутого за приглашение на фестиваль.

Леонтьев 19 марта 2024 года объявил о завершении музыкальной карьеры. Однако это решение затронуло только публичные выступления. Общественный деятель и журналист Вадим Манукян в свою очередь высказал мнение, что певца не отменят в России, так как он никак не комментировал политическую ситуацию в стране.

Уже в январе этого артист решил вернуться на мировую сцену — он анонсировал выступления во многих зарубежных странах. Кроме того, в новогоднюю ночь Леонтьев выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тысяч долларов. «Вечерняя Москва» среди прочего вспомнила самые яркие моменты из жизни артиста.