Семенович раскрыла, когда состоится ее свадьба

Певица Анна Семенович призналась, что рассчитывает сыграть свадьбу с предпринимателем Денисом Шреером в 2026 году. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

Напомним, что об отношениях Семенович с Шреером стало известно в июне 2024 года. Ключевая проблема проведения свадьбы заключается в том, что предприниматель женат. Его супруга с ребенком проживают в Германии, а в Европе бракоразводный процесс занимает довольно длительное время.

«Наше с Денисом торжество должно состояться в следующем году. Дай бог», — ответила Семенович на соответствующий вопрос.

Шреер, комментируя слова своей половинки, добавил, что они планируют организовать свадьбу без пафоса и без приглашения огромного количества гостей. На вопрос, не пытается ли предприниматель сэкономить на певице, она ответила отрицательно.

«Нет, он на мне не экономит. Мы действительно не хотим пафосную свадьбу. Я двадцать с лишним лет в профессии и провела такое количество разных торжеств! Мне не хочется, чтобы моя свадьба превратилась в работу, когда жених с невестой ходят весь вечер и со всеми многочисленными гостями фотографируются! Я хочу сделать торжество, на которое будут приглашены только самые близкие люди. И мы вместе с ними просто оторвемся», — добавила Семенович.

Среди планируемых гостей торжества певица назвала Татьяну Буланову, Алексея Чумакова, «Иванушки International» и Брэндона Стоуна. Семенович надеется, что они все споют на свадьбе по паре песен.