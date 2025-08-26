Телеведущая Анфиса Чехова выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. Об этом во вторник, 26 августа, она сообщила в своем личном блоге в социальной сети.

Возлюбленный 47-летней артистки сделал ей предложение у Эйфелевой башни в Париже. Звезда обнародовала фотографии с обручальным кольцом.

— Я сказала «да»! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы. С ним нет драмы и обо всем можно договориться, — добавила Чехова.

Звезда отметила, что Златопольский принимает любые ее стороны, поэтому она не боится ему показывать даже «самые угрюмые» из них.

