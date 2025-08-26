Мартиросян неожиданно покинул совместный с Галустяном бизнес

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что телепродюсер Гарик Мартиросян вышел из совместного бизнеса с комиком Михаилом Галустяном. По данным канала, речь идет о продюсерском центре.

«Звездач» отмечает, что комики владели компанией с 2020 года. Telegram-канал утверждает, что Мартиросян вышел из бизнеса в августе 2025-го.

По информации «Звездача», за 2024 год прибыль компании составила 2,9 миллиона рублей, а выручка - 3,1 миллиона. Других деталей Telegram-канал не привел.

СМИ писали, что Галустян основал продюсерский центр в 2011 году. Сообщалось, что позже к бизнесу присоединились коллеги комика.