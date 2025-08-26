Гордон посвятила Дибровой стихотворение

Адвокат Екатерина Гордон посвятила стихотворение Полине Дибровой. В своем Telegram-канале она решила ответить на критику самой супруги телеведущего и ее подписчиков.

В стихотворении Гордон пошутила, что Диброва желает спасти «рублевских жен» — свозить на Алтай, спасти от скуки, а также «увести чужого мужика».

«Есть опция позвать профессоров, С узбеками готовить вместе плов. Закрыть, ну а потом открыть гештальт. Укладывать детей или асфальт. Полина может все! Похлопайте скорей! Но берегите, девочки, мужей», — написала Гордон.

В июле СМИ сообщили, что Полина Диброва ушла от Дмитрия Диброва к миллионеру Роману Товстику — мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представляет интересы супруги бизнесмена. Адвокат заявляла, что у Елены хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице. Кроме того, она негативно высказывалась в адрес Дибровой, обвинив ее и Товстика в обмане людей.