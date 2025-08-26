Диброва сделала неожиданное признание

Жена телеведущего Дмитрия Диброва заявила, что не обманывала мужа и сразу рассказала ему о романе с бизнесменом Романом Товстиком. Она ответила в Telegram-канале на самые острые вопросы об их отношениях.

«Сейчас, когда вокруг нас идет такая информационная война, хочется лишний раз напомнить о том, что не всегда прав тот, кто громче кричит. Дима узнал об отношениях, уже когда они уже начались? Нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может. Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе. А все, что происходило после, спродюсировано руками человека, у которого шоу — часть работы. А пока что я продолжу жить жизнь, воспитывать детей и помогать людям», — высказалась блогер.

29 июля СМИ сообщили, что шоумен разводится с женой после 16 лет брака. Позже появилась информация, что у модели роман с другим мужчиной. Ее новым возлюбленным оказался друг семьи Товстик. У предпринимателя шестеро детей, последний из которых родился год назад. И официально он пока не разведен со своей женой Еленой Товстик.

Супружеская измена Полины Дибровой потрясла своим цинизмом

Диброва не стала отрицать, что дружила с супругой нынешнего возлюбленного, но прекратила с ней контактировать восемь лет назад. По словам знаменитости, все эти годы она не забывала про своего крестника и регулярно с ним общалась. Модель подчеркнула, что Товстик узнала о своем грядущем разводе не из соцсетей, а лично от супруга, но в соцсетях предпочла транслировать другую версию.

У бизнесвумен трое детей от телеведущего. Диброва съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам блогерши, она хочет, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.