Певица Валерия назвала свою самую странную привычку

Певица Валерия призналась, что у нее есть странная привычка. Звезда в рамках проекта «Ответы Mail» для Леди Mail раскрыла, что возит с собой весы.

Исполнительница хита «Часики» ответила на самые популярные вопросы от пользователей Сети. Артистка назвала свою самую странную, по мнению окружающих, привычку.

«Трудно свои привычки охарактеризовать как странные, но мой муж действительно считает, что у меня есть странная привычка — возить с собой весы, куда бы мы ни отправлялись», - рассказала артистка.

По мнению Валерии, многие люди возят с собой весы. Она также отметила, что весами в итоге пользуется и ее муж.

Также исполнительница призналась, какую черту характера хотела бы в себе изменить.

«Изменила бы излишнюю придирчивость к себе. С одной стороны, это, вроде бы, неплохое качество, с другой — оно часто мешает жить», — добавила она.

Ранее Валерия вспомнила, как Пригожин пытался откормить ее в начале отношений.