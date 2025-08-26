Американский актер Маколей Калкин получил всемирную известность в десятилетнем возрасте благодаря роли в рождественской комедии «Один дома». Как часто бывает у молодых артистов, интерес к нему быстро угас, а миллионные гонорары сменились практически полным забвением и депрессией. В подростковом возрасте у Калкина начались проблемы с зависимостями и с законом. Как сейчас выглядит один из самых знаменитых детей 90-х — в галерее «Рамблера».

Маколей Калкин родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке. Его отец Кристофер Калкин в молодости пытался стать артистом на Бродвее, мать Патриция Брентрап работала телефонисткой. Семья была многодетной, жила бедно в небольшой квартире в квартале Нижнего Ист-Сайда. После серии театральных неудач Кристофер сменил профессию и стал помощником священника в церкви. Свои актерские амбиции он переложил на детей, которых постоянно водил на пробы.

В первые годы карьера Маколея складывалась неудачно. Он снялся в нескольких ролях, которые не принесли ему славы. К примеру, все эпизоды с участием Калкина в фильме Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля» (1989) были вырезаны при монтаже. Все изменилось с выходом на большие экраны картины «Один дома», которая быстро стала культовой. Роль Кевина Маккаллистера принесла Маколею номинацию на «Золотой глобус» и звание «Ребенок года». Следующая часть франшизы «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» оказалась не такой удачной, но принесла Калкину огромный гонорар в размере $4,5 млн., что стало рекордом для того времени. Остальные фильмы с участием молодого артиста провалились в прокате. Уже в 1994 году кинокритики стали говорить о закате кинокарьеры звезды. В 1995 году его мать подала на развод из-за постоянного физического и эмоционального насилия над ней и детьми, что также отразилось на психологическом состоянии юного Калкина.

В нулевые Маколей вновь стал появляться на экране в незначительных эпизодах. Артист страдал от тяжелой наркотической зависимости и несколько раз был буквально в шаге от гибели. Особенно тяжело он переживал смерть сестры, которую в 2008 году сбила машина.

В 2017 году Калкин во время съемок фильма «Мальчишник в Таиланде» познакомился с азиатской актрисой Брендой Сонг. Позже в прессе появилась информация о новом романе артиста. Отношения с Брендой помогли Калкину побороть зависимости и полноценно вернуться к актерской карьере. Сейчас пара воспитывает двоих детей. В 2023 году Маколей получил именную звезду на голливудской «Аллее славы».